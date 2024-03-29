Из-за атаки РФ еще в трех областях вводят графики отключения света: подробности от "Укрэнерго"

В энергосистеме Украины не хватает мощностей, чтобы покрыть потребление

Из-за очередных массированных ударов России по Украине "Укрэнерго" вынуждено ввести графики отключений еще в трех регионах. Это коснется Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе диспетчерского центра "Укрэнерго". Продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и в Кривом Роге.

Графики отключения вводятся из-за того, что в энергосистеме Украины не хватает объема генерирующих мощностей, чтобы покрыть потребление электричества в некоторых регионах. К дефициту мощностей привел очередной ночной обстрел Украины армией РФ.

Таким образом, по состоянию на 29 марта, графики отключения действуют в четырех областях: Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Харьковской, а также в городе Кривой Рог. Жителей других регионов просят экономнее потреблять электричество, чтобы не нагружать лишний раз энергосистему.

Напомним, что в ночь на 29 марта враг ударил по Украине, из-за чего повреждены энергообъекты сразу в шести областях. Россияне атаковали не только ракетами, но также применили и дроны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По сообщениям очевидцев, в одном из районов города поднимается густой дым.