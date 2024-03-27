У Харкові змінять графіки відключення світла: Синєгубов розповів подробиці

Енергосистему України все ще не можна серйозно навантажувати

Через обстріл Харківської області 22 березня у місті досі діють графіки відключення світла. Проте місцева влада має намір поступово скорочувати години відключення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ "Об’єктив". Станом на 27 березня у регіоні діє два типи відключень: стабілізаційні та аварійні.

Олег Синєгубов зазначив, що час відключення може бути не стабільним, але є об’єктивні причини. Однак, замість 6 годин без світла хочуть скоротити відключення до 2 годин.

"Не дотримуються, оскільки, можливо, десь не витримують фактично мережі, тоді ми переходимо на аварійні графіки відключень. По-друге, зараз ми можемо подати електроенергію вночі всім 100% абонентам Харкова, повірте мені, це вже перемога. Далі виходитимемо на те, щоб графіки фактично існували, щоб люди знали дійсно, по яких годинах буде електроенергія, а де треба перечекати. Наразі ми маємо, що світло на добу вимикають на шість годин. Хочемо вийти приблизно чотири чи дві години", — сказав Синєгубов.

Перебої зі світлом спостерігаються у 17 населених пунктах у трьох районах області – Харківському, Богодухівському та Чугуївському. При цьому енергетики намагатимуться підключати до мережі відразу кілька населених пунктів, якщо це не шкодитиме енергосистемі.

"Відключати умовно кажучи, Лозову, якщо вона не перебуває на лінії електромережі, і це Харкову не вплине на кількість напруги, яку ми матимемо, то відключати чи переводити на графіки немає сенсу", – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що внаслідок атаки 22 березня без світла залишилося кілька регіонів України, зокрема Харківська, Одеська, Кіровоградська та Дніпропетровська області. В "Укренерго" зазначили, що подібних атак на енергосистему України не було навіть минулої зими.

Також "Телеграф" розповідав про те, коли Харкову повністю повернуть світло. В "Укренерго" наголосили, що вирішують це питання поетапно.