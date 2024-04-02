Стало известно, когда Шуфрича и Дубинского могут лишить депутатства

Этот процесс может затянутся

Вопрос сокращения количества нардепов в Верховной Раде сейчас стоит очень остро, ведь есть избранники, которые находятся под следствием. Речь идет об Александре Пономареве, Несторе Шуфриче и Александре Дубинском, им также грозит возможное лишение мандата.

Об этом говорится в материале "Телеграфа". Выше указанные лица имеют подозрение в госизмене, но приговоров до сих пор нет.

Однако вопрос лишения их мандата может решиться даже не в текущем году, ведь в парламенте прогнозируют, что процесс будет долгим и приговоры могут явиться не скоро.

Напомним, в сентябре прошлого года нардеп запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич получил подозрение в госизмене. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого — координация российской агентуры в Украине.

И уже в октябре 2023 года Шуфрич заявил, что представители СБУ во время обыска моментально "сливали" в сеть фото и видео из его дома. Он намеревался подать иск на СБУ в Европейский суд по правам человека.

В ноябре того же года адвокат Шуфрича собирался добиться того, чтобы его выпустили. Но Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения нардепу. Он остается под стражей еще два месяца.

Нардеп запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) Александр Пономарев в июле 2023 года был арестован. Его подозревают в государственной измене. В ходе расследования оказалось, что он перешел на сторону врага в начале войны. 24 февраля 2022 года Пономарев выехал из Киева во временно оккупированный Бердянск. Кроме того, стало известно, что много лет он нагло наживался на монопольном положении завода "Азмол".

А вот у народного депутата Украины Александра Дубинского было несколько громких дел. Одно из них – это подозрение в организации схем для уклонистов и их незаконном пересечении границы, которое СБУ объявила в ноябре прошлого года. И уже через несколько дней правоохранители провели очередной обыск в его имении и сообщили ему уже о подозрении в госизмене.

Однако еще до обысков СБУ Дубинский попал в скандал из-за выезда за границу во время военного положения.

После ареста по двум делам депутат заявил, что его избили в СИЗО. Тогда речь шла о нанесенных множественных гематомах и возможном переломе. Через несколько дней после инцидента Дубинский заявил, что следственный изолятор пытается замять его избиение. В декабре 2023 года, согласно заявлению депутата, которое он сделал, ссылаясь на медицинское заключение, во время прохождения рентген-обследования у него был обнаружен перелом десятого и одиннадцатого ребер.

Больше о том, что сейчас происходит в Верховной Раде и почему депутаты хотят увольняться, читайте в материале "Телеграфа": Депутаты хотят сбежать, а Арахамия пьет кофе с Порошенко. Что прямо сейчас происходит в Раде.

Ранее "Телеграф" писал, что "Слуга народа" трещит по швам, нардепы массово хотят сложить мандаты.