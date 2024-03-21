У Раді новий скандал: київські депутати незадоволені "слугою народу"

Низка депутатів не допустили на засідання

Робота Тимчасової слідчої комісії з питань Києва розпочалася зі скандалу. Це сталося, оскільки народний депутат від "Слуги народу" та голова ТСК Віталій Безгін не пускав на засідання депутатів Київради.

Таку заяву у четвер, 21 березня, зробив депутат Київради, співголова фракції партії "УДАР" Дмитро Білоцерковець у ході засідання. За його словами, Безгін хоче займатися лише політикою. Про це пише "КиївВлада".

"Хочу вам повідомити, що сьогодні під час засідання Київської міської ради у Верховній Раді проходитиме засідання ТСК, на яке, на жаль, представників КМР (Київська міськрада – Ред.) не пускають. Відмовляються їх допустити. Тому що (голова згаданої ТСК – Ред.) пан Безгін хоче займатися лише політикою, а не реальним вирішенням питань управління місцевим самоврядуванням", — сказав Білоцерковець

Він наголосив, що Безгін поставився з неповагою до представників Київської мерії.

"На жаль, пан Безгін відмовляється пускати на засідання ТСК представників КМР, висловлюючи свою неповагу. Також хочу зазначити, що він сказав про наш ТКК (тимчасова контрольна комісія, — Ред.) – з великою неповагою до нашого інституту – що "КМР може там приймати, що хоче", – сказав Білоцерковець.

Довідка: 22 лютого поточного року ВР створила ТСК з дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва під час дії воєнного стану. Головним завданням є підготовка законодавчих змін, нібито вивести систему управління столицею з хаосу. Очолює ЗСУ Віталій Безгін.

Своєю чергою Київська мерія створила тимчасову контрольну комісію (ВКК) із взаємодії органів місцевого самоврядування Києва з ВР, Кабінетом Міністрів, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві стався новий скандал навколо мостів. Цього разу посадовцям "Київавтодормост" було повідомлено про підозру через те, що ремонт шляхопроводів та мостів столиці проходив у мільйонні збитки для місцевого бюджету.