Депутат від "Слуги народу" привласнив землю та будинок у курортному селищі на Львівщині: деталі та фото

Він залучив до схеми дружину та трьох інженерів

Державне бюро розслідувань встановило факт присвоєння керівником держпідприємства "Славське лісове господарство" 0,35 га землі лісгоспу на Львівщині з будинком. За даними ЗМІ, йдеться про депутата селищної ради від "Слуги народу" Сергія Кокоця.

На присвоєній чиновником ділянці землі знаходиться так званий будинок лісника, який було реконструйовано на гроші підприємства. Тепер його площа становить понад 200 кв.м. Вартість землі та будинку – понад 3 млн гривень, повідомляє ДБР.

Бюро не назвало імені чиновника, який привласнив землю та будинок у курортному місці. Проте видання zaxid.net уточнює, що це Сергій Кокоць — депутат селищної ради від "Слуги народу". Також він є головою постійної комісії із землекористування селищної ради Славської об’єднаної територіальної громади Львівської області.

Сергій Кокоць

Щоб захопити садибу та землю, депутат від імені дружини отримав дозвіл від селищної ради на виготовлення проєкту землеустрою. Земля лісгоспу нібито знадобилася сім’ї для особистого господарства.

Чиновник залучив трьох інженерів-землевпорядників, які виготовили відповідний документ. Однак у ньому вони не вказали той факт, що земля та будинок належать лісгоспу.

Сільрада надала дружині чиновника землю на підставі цього проєкту. Однак подружжя не змогло зареєструвати право власності на землю, оскільки в справу втрутилися правоохоронці.

Керівник лісгоспу, його дружина та троє інженерів отримали повідомлення про підозру. Їх підозрюють у підробленні та використанні підроблених документів, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, та службовому підробленні (ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.366 КК України).

Покарання за цими статтями передбачає до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та усунення керівника лісгоспу з посади.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одеський депутат із дружиною організували ОЗУ та привласнили десятки мільйонів гривень. Раніше їх викрили під час рейдерського захоплення землі в регіоні.