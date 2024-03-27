Під Києвом хотіли звільнити директора ліцею за пост у Facebook, у справу втрутилися депутати

Звільнити неугодних, батьків змусити мовчати

У Бородянському ліцею №1 на Київщині склалася незрозуміла та суперечна ситуація. Директорку навчального закладу звільняють з посади через пост у Facebook. Фінансову автономію ліцею планували забрати й провести реорганізацію.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Роман Грищук. За його словами, після широкого розголосу справи та втручання МОН, а також влади Київщини, конфлікт вдалося врегулювати.

"Директора вже не звільняють, автономію не забирають, реорганізацію не будуть проводити. По даті старту навчального процесу в школі поки без точної інформації. На тижні буде нарада в міністерстві. Дякую команді міністра і обласній ВЦА, що включились", — написав Грищук.

Що не склалося у Бородянці

Директорку Литовсько-українського ліцею №1 Інну Романюк збиралися звільнити через допис з критикою місцевих освітніх чиновників.

"Це якийсь вже новий рівень освітньої вертикалі. Директору Бородянського ліцею Інні Романюк повідомили про звільнення, через те, що написала пост з критикою місцевих освітніх чиновників", — прокоментував депутат.

20 березня, на занепокоєння батьків учнів ліцею, відбулися загальні збори педагогічного колективу. Батьки, прагнучи до діалогу, сподівалися отримати чіткі відповіді щодо дати повернення дітей до навчання. Їхньою вимогою було відновлення навчального процесу вже 1 квітня.

Нагадуємо, Бородянський ліцей №1 був зруйнований під час російської окупації. За кошти Литовської республіки його вдалось відновити.

Про відкриття навчального закладу повідомило Міністерство освіти і науки України. Але початок навчання оголосили на вересень. І вирішили забрати фінансову автономію ліцею.

"Я чесно, до останнього спостерігав за ситуацією. Думав таки вистачить мудрості на рівні громади знайти якесь рішення, нормально прокомунікувати й пустити дітей в школу 1 квітня", — зауважив Грищук.

А також депутат додав: "Але російські методи: звільнити неугодних, централізувати фінансування, батьків змусити мовчати поки перемагають здоровий глузд".

Раніше "Телеграф" писав про мажорний скандал із "зеброю" в центрі Києва.