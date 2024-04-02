НАТО хоче створити для України фонд "захисту від Трампа" на сотню мільярдів доларів: деталі

Для надання допомоги потрібне схвалення всіх країн-членів НАТО

У НАТО планують розробити пакет допомоги Україні терміном на п’ять років та сумою до 100 млрд доларів. Він діятиме незалежно від політичних змін на Заході.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела. Йдеться, зокрема, і про можливу перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

"Це стане переходом Рубікону. У НАТО з’явиться роль у координуванні летальної підтримки України... Я бачу ознаки появи консенсусу", — розповів один із дипломатів, знайомих із ситуацією.

Пропозиція має кодову назву "Місія для України" або фонд "захисту від Трампа", і дипломати стверджують, що її висунув сам генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його планом, 100 млрд доларів мають виділити 32 країни-члени Альянсу і координувати їх використання вони будуть спільно.

Якщо ж пропозицію підтримають і схвалять, НАТО отримає контроль над очолюваною США контактною групою по Україні. А це, своєю чергою, дасть Альянсу можливість керувати постачанням летальної зброї ЗСУ. Крім того, у разі схвалення у США буде набагато менша фінансова участь — лише 16 млрд доларів, хоча раніше сума передбачалася більшою.

Пропозиція була висунута на тлі того, що Конгрес США кілька місяців не може схвалити виділення великого пакета допомоги Україні. Її можуть обговорити глави МЗС НАТО на зустрічі у Брюсселі, яка відбудеться цього тижня. Єнс Столтенберг, за даними FT, хоче досягти згоди щодо цього пакету допомоги до саміту НАТО в липні 2024 року. Для цього потрібна згода всіх країн, які входять до Альянсу і на переговори можуть піти місяці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Конгресі готові проголосувати за пакет допомоги для України. Документ має сильну двопартійну підтримку, але для цього є деякі умови.