НАТО без США: чи зможе Європа сама встояти у війні проти РФ

Між членами Північноатлантичного альянсу намітився розкол

Європа продовжує підготовку до великої війни з Росією. Ба більше, у протистоянні агресору країни-члени НАТО, схоже, планують розраховувати лише на власні сили. Принаймні, саме до цього європейських лідерів закликав глава німецького зброєбудівного концерну Rheinmetall Армін Паппергер. На його думку, ЄС слід створювати великі спеціалізовані збройові угруповання, які могли б конкурувати з американськими.

"Вашингтон дав зрозуміти, що більше не платитиме за захист своїх союзників, блокуючи військову допомогу Україні. США більше зосереджені на Азійсько-Тихоокеанському регіоні, аніж на Європі. Якщо дуже ризикована ситуація в регіоні призведе до повномасштабного збройного конфлікту, Європа залишиться зовсім одна", – заявив Паппергер в інтерв’ю Financial Times.

Чи збереже НАТО свою оборонну спроможність у разі виходу з Альянсу США і як цей крок вплине на імідж американців на континенті, "Телеграф" запитував у військового аналітика Дмитра Снєгирьова.

"Метою є розкол блоку НАТО зсередини"

– Наскільки реалістичним є сценарій виходу – юридичного чи фактичного — США з блоку НАТО?

– Загалом у США нема юридичних підстав для виходу з блоку НАТО. Цю тезу просуває як американська сторона (зокрема, команда Дональда Трампа), так і росіяни. Вочевидь, метою є розкол блоку НАТО зсередини. Зараз ми бачимо активне нав’язування наративів про те, що фінансування Альянсу відбувається виключно за рахунок американської сторони, а всі пропозиції щодо збільшення відрахувань у загальну скарбницю до 5% (озвучені Трампом на посту президента) не виконують європейські партнери.

Водночас РФ давно зрозуміла, що США мають обмежені можливості реакції в умовах військового загострення в декількох точках земної кулі. Саме тому росіяни активно працюють над створенням або підтримкою декількох зон напруження в різних частинах світу: війна в Україні, хусити у Червоному морі, ХАМАС на Близькому Сході, КНДР у Тихоокеанському басейні, роздмухування напруги між КНР і Тайванем.

Першочергове завдання росіян: розтягування зусиль США на декілька "гарячих" точок на мапі можливого військово-політичного протистояння.

– НАТО без США матиме можливість протистояти РФ?

– Казати про слабкі можливості країн ЄС нема підстав. Рівень військово-технічної допомоги Україні з боку ЄС є співмірним з американським. За 2023 рік США забезпечили нам військову підтримку на 23 млрд дол., тоді як Європа вже запланувала на 2024-й рік 24 млрд євро, плюс 50 млрд євро макроекономічної допомоги.

Крім того, низка країн ЄС заявила про збільшення витрат на оборону до 2% від ВВП. Це серйозний приріст. Rheinmetall відкрив декілька нових заводів із виробництва артилерійських снарядів, що збільшить обсяги випуску снарядів до одного мільйона одиниць. Це вже перевершує можливості російського ВПК. Додайте до цього отримані замовлення на виробництво ракет TAURUS і Storm Shadow.

Аналогічна ситуація спостерігається не тільки в Німеччині, а й інших країнах НАТО. У Швеції та Норвегії просто зараз відбувається різка активізація розвитку ВПК. У деяких з них виробництво снарядів сьогодні працює цілодобово.

Останні навчання (наймасштабніші з часів Холодної війни) саме європейських країн-членів НАТО щодо сценарію протидії російській агресії засвідчили високий рівень готовності армій. Участь у них взяли 90 тисяч особового складу. Ще 20 тисяч відпрацювали аналогічний сценарій під час навчань у Фінляндії, Швеції та Норвегії. Безпрецедентні в своїй масштабності військово-морські навчання пройшли в Балтійському морі. В них було задіяно понад 50 плавзасобів, понад 100 літаків і гелікоптерів.

Все це свідчить про те, що країни НАТО чудово розуміють загрозу безпосереднього російського вторгнення, перед якою постала Європа. Тож сподівання РФ на те, що ЄС не ризикне воювати, не відповідають дійсності.

"Червоних ліній" для європейців більше не існує"

– Вихід США з Альянсу означатиме втрату впливу американців на континенті. Невже Штати можуть піти на це?

– Ні, вони не підуть на це. Принаймні, в повному розумінні слова "вихід". Звісно, Трамп намагатиметься послабити позиції Європи в питанні її залежності від військово-економічного потенціалу США, що дозволить Америці демонструвати подальшу гегемонію і позиціонувати себе як центр прийняття рішень і найбільшого впливу.

Втім, офіційний вихід з Альянсу, як і суттєве зменшення чи зміна характеру військової присутності США на Європейському континенті, виключені, адже це не відповідає національним інтересам Америки. Давайте не забувати, що попри внутрішньополітичні ігрища в Штатах, їхнім основним противником завжди була і залишається Росія. У послабленні саме її позицій на економічному, політичному і військовому полі Європи американці зацікавлені найбільше.

– Лише у послабленні? Як щодо повної перемоги над РФ – це все ще "червоні лінії"?

– Давайте називати речі своїми іменами. Перемогти Росію військовим шляхом США не можуть. Це означатиме ядерну війну, переможці в якій будуть вельми умовними. Поразка РФ в Україні, звісно, стане суттєвим послаблюючим фактором для позицій Росії на світовій арені. Для досягнення цієї мети США докладають певних зусиль.

Інша річ, що розкол між членами НАТО дозволяє Росії грати на підвищення ставок. Сьогоднішні заяви Олександра Лукашенка про підготовку Білорусі до війни і попередні розмови про можливість реалізації так званого Сувалкського коридору свідчать про підвищення Росією градусу протистояння з країнами НАТО, але поки що не напряму́, а опосередковано — через Білорусь.

Не виключено, що РФ може в черговий раз використати гібридний характер війни, коли під виглядом ЗС РБ будуть задіяні підрозділи ЗС РФ або квазі-військові формування як-то ПВК "Вагнер".

Хороша новина полягає у тому, що військово-політичний тиск Росії на Європу не можна назвати успішним. Останні заяви Еммануеля Макрона, Ріші Сунака і глави МЗС Фінляндії чітко засвідчили, що у питанні протистояння російській агресії "червоних ліній" для європейців більше не існує.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" з’ясовував, що насправді може стояти за випадами Трампа у бік Альянсу і наскільки реалістичним є сценарій, за якого республіканцю дозволять розколоти НАТО.