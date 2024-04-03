Страны НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины: в Польше раскрыли подробности

Формат не является "конфронтационным для Москвы", отметил Сикорский

В ходе двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая начинается в Брюсселе 3 апреля, будет обговариваться создание миссии Альянса по поддержке Украины. Речь идет об обучении украинцев и не только.

"Темой встречи станет Украина. Мы обсудим возможность создания миссии НАТО по поддержке Украины. Идея состоит в том, чтобы использовать возможности Пакта для обучения украинцев, использования логистики и других совместных элементов", — рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, чьи слова цитирует Interia.

Он подчеркнул, что такой формат не является "конфронтационным для Москвы". Хотя российский президент Владимир Путин и убеждает своих граждан, что конфликт с НАТО существует.

"Он повторяет эту ложь об оборонительной войне. Я не советую ему нападать на НАТО, потому что мы в 20 раз богаче, Россия проиграет такую войну. Так же, как СССР проиграл холодную войну", — заявил Сикорский.

По словам главы польской дипломатии, Украина "еще не сказала своего последнего слова". Он добавил, что победа зависит от того, какую помощь оказывают Украине, сколько передают боеприпасов.

"Киеву также предстоит принять ряд непростых решений: масштаб мобилизации, выбор тактики", — резюмировал Сикорский.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил инициативу, предусматривающую одобрение пакета помощи Украине на пять лет вперед. По его словам, существует необходимость в более системном и надежном подходе, ведь добровольные инициативы каждой страны в отдельности непредсказуемы.