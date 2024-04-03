Захист від Трампа на повну? НАТО знайшло спосіб, як ще посилити контроль над допомогою Україні

Остаточне рішення ухвалять вже влітку

У НАТО працюють над ідеєю п'ятирічного пакета допомоги Україні на суму до $100 млрд, який не буде залежати від політичних змін країн Заходу, зокрема йдеться й про перемогу Дональда Трампа у президентських виборах США. Проте НАТО також прагне отримати контроль над форматом Рамштайн.

Про це повідомило Politico, посилаючись на трьох європейських та одного американського чиновника. Відомо, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі 3-4 квітня обговорюватиметься питання поступового переходу Рамштайну підходу під контроль НАТО.

Остаточне рішення може бути прийняте на саміті НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року.

Передача Рамштайн під контроль НАТО дасть країнам-членам Альянсу більше важелів впливу, якщо Дональд Трамп буде переобраний президентом і виступить проти постачання зброї в Україну, пише Politico.

"Підпорядкування цього проєкту НАТО певним чином ізолює його від президентства Трампа або навіть від США, які можуть відволіктися на Китай і не впоратися з цим завданням, або ж не впоратися зі своїм власним фінансуванням", — заявив Джим Таунсенд, колишній співробітник Пентагону та НАТО.

Згідно з даними видання, дискусії про перехід групи під контроль НАТО відбуваються на високому рівні, щоб офіційно підтвердити підтримку Києва з боку Європи та Альянсу. Це зробить Контактну групу стійкою в майбутньому.

Зауважимо, що українська оборонна контактна група Рамштайн була створена навесні 2022 року і наразі перебуває під контролем Міністерства оборони США.

Членами групи є понад 50 країн, а в її рамках було створено низку коаліцій сил і засобів для України. Серед них: коаліція повітряних сил, коаліція інтегрованої ППО та ПРО, коаліція артилерії, коаліція бронетанкової техніки та маневреності, коаліція морських спроможностей, ІТ коаліція, коаліція розмінування, коаліція дронів.

Нагадаємо, "Телеграф" запитував у військового аналітика Дмитра Снєгирьова, чи збереже НАТО свою оборонну спроможність у разі виходу з Альянсу США і як цей крок вплине на імідж американців на континенті.