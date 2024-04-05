Екснардеп-утікач Онищенко отримав 15 років тюрми: деталі скандальної справи

Колишній нардеп давно перебуває за кордоном

Вищий антикорупційний суд заочно призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишньому народному депутатові Олександру Онищенку. Ого обвинувачували у заволодінні 740 мільйонів гривень державних коштів через "Укргазвидобування".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Крім того, 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримала фінансова директорка Онищенка.

Обох фігурантів визнали винними у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування".

Що відомо про справу екснардепа Онищенка

Колишнього народного депутата звинувачують у створенні "газової схеми", учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд гривень на реалізації природного газу. Онищенко виїхав з України в липні 2016-го і був оголошений у національний розшук в серпні того ж року.

У грудні 2019 року Онищенка затримали в Німеччині, але наприкінці травня 2020 року німецький суд відхилив прохання України про екстрадицію ексдепутата. Надалі Німеччина відмовила Онищенку в притулку і попросила виїхати.

У січні 2021 року проти нього було запроваджено персональні санкції Міністерства фінансів США за втручання в американські вибори та участь в російській мережі зовнішнього впливу. Того ж року стало відомо, що колишній парламентар отримав російське громадянство. Як він сам аргументував – щоб виступати за збірну РФ з кінного спорту. За повідомленнями ЗМІ, додатково Онищенко отримав македонське громадянство.

Загалом слідство встановило причетність до участі в "газовій схемі" 29 осіб. Серед них — двоє близьких людей Онищенко, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо. Восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості.

Нагадаємо, 2 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрили в АТ "Укрзалізниця" організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України. Діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.