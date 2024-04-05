Беглый экс-нардеп Онищенко получил 15 лет тюрьмы: детали скандального дела

Бывший нардеп давно находится за границей

Высший антикоррупционный суд заочно назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества бывшему народному депутату Александру Онищенко. Его обвиняли в завладении 740 миллионами гривен государственных средств через "Укргаздобычу".

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кроме того, 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества получила финансовый директор Онищенко.

Оба фигуранта признаны виновными в завладении государственными средствами на сумму более 740 млн грн при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча".

Что известно о деле экс-нардепа Онищенко

Бывший народный депутат обвиняется в создании "газовой схемы", участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд гривен на реализации природного газа. Онищенко уехал из Украины в июле 2016 года и был объявлен в национальный розыск в августе того же года.

В декабре 2019 Онищенко задержали в Германии, но в конце мая 2020 немецкий суд отклонил просьбу Украины об экстрадиции экс-депутата. В дальнейшем Германия отказала Онищенко в убежище и попросила уехать.

В январе 2021 г. против него были введены персональные санкции Министерства финансов США за вмешательство в американские выборы и участие в российской сети внешнего влияния. В том же году стало известно, что бывший парламентарий получил российское гражданство. Как он сам аргументировал – чтобы выступать за сборную РФ по конному спорту. По сообщениям СМИ, дополнительно Онищенко получил македонское гражданство.

В общей сложности следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них двое близких людей Онищенко, которые выполняли роль соорганизаторов, остальные — работники ПАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и т.д. Восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашение о признании виновности.

Напомним, 2 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачили в АО "Укрзализныця" организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Украины. Деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения.