NYT: Україні не запропонують вступити до НАТО на липневому саміті - проти дві важливі країни

НАТО шукає "якусь золоту середину" — щось подібне до членства, що дало би змогу показати, що Альянс підтримує Україну

Лідери держав НАТО не запропонують Україні вступити до Північноатлантичного альянсу на липневому саміті у Вашингтоні. Проти вступу виступають дві країни. Мовиться про США та Німеччину.

Про це пише The New York Times. У видання зазначається, що посадовці Альянсу не погоджуються, що запрошення України в НАТО не відбудеться на урочистостях, запланованих у Вашингтоні в липні.

"У НАТО немає бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року", — йдеться в публікації.

Як пише NYT, НАТО шукає "якусь золоту середину" — щось подібне до членства, що дало би змогу показати, що Альянс підтримує Україну "у довгостроковій перспективі".

Якою саме буде ця "золота середина" — поки, за словами високопоставлених західних дипломатів, невідомо. Видання зазначає, що США та Німеччина виступають проти того, щоб запропонувати Україні почати переговори про членство. Але вони планують надати Україні конкретні зобов’язання, які зможуть виконати.

Зазначимо, що саміт відбуватиметься в липні, і NYT зазначає, що до того часу ситуація на полі бою для України може погіршитися. Особливо якщо Конгрес і надалі блокуватиме пакет допомоги $60 млрд.

"Це може змінити весь характер дискусії. Ми всі можемо думати, що саміт НАТО відбудеться в таких самих умовах, як і сьогодні, але це може бути не так. Останні два місяці не були хорошими для України, і в майбутньому немає нічого кращого", — цитує видання слова колишнього посла США в НАТО Іво Даалдера.

Поки генсек НАТО Столтенберг, висунув дві пропозиції щодо підтримки Україну: покласти координацію допомоги Києву не на США, а на НАТО та надати Україні протягом 5 років $100 млрд допомоги.

Таким чином він намагається "захистити Україну від Трампа" — гарантувати Києву підтримку Заходу в разі, якщо колишній президент США Дональд Трамп знову буде переобраний у листопаді.

Раніше "Телеграф" писав, що у НАТО обговорюють варіант поступок Києвом територій Росії в обмін на гарантії безпеки та прийом України до Альянсу. Проте цей сценарій не розглядають під час офіційних дискусій.