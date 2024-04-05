Відмова України від територій в обмін на членство в НАТО: сценарій обговорюють в Альянсі, пишуть ЗМІ

Подібні розмови точаться на тлі майбутніх виборів у США

У НАТО обговорюють варіант поступок Києвом територій Росії в обмін на гарантії безпеки та прийом України до Альянсу. Проте цей сценарій не розглядають під час офіційних дискусій.

Про це пише газета La Repubblica. Видання наголошує, що таке питання порушується неформально і стає дедалі реальнішим, особливо перед виборами в США. Газета зазначає, що в правлячих колах США вбачають у такому плані конкретну карту "миротворця" в руках Дональда Трампа, якщо він переможе.

За даними видання, РФ можуть запропонувати залишити Крим та всі території, захоплені протягом двох років, а потім зафіксувати кордони та прийняти до НАТО те, що залишиться Україні. Газета зазначає, що такий варіант, схожий на те, що сталося після Другої світової війни з поділом Німеччини на Східну, підконтрольну СРСР, і Західну.

Видання зазначає, що такий сценарій може прискорити виділення допомоги Києву, заблокованої у Конгресі, особливо перед реальною перспективою повернення Трампа до Білого дому. Власне пом’якшення позиції щодо прискорення прийому України до НАТО продиктовано саме цими міркуваннями.

При цьому La Repubblica наголошує, що фактор листопадових виборів у США стає свого роду "гальмом" для ухвалення глобальних рішень. На думку видання, перспективу переговорів з адміністрацією Байдена в місяці, що залишилися, навряд чи можна назвати привабливою для Москви, в цій ситуації, а також з урахуванням наступальних дій РФ в Україні, вигідніше було б дочекатися підсумків виборів у США.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна стане членом НАТО. Але для цього, на його думку, потрібно розробити гарну та зрозумілу дорожню карту.