Допомога Україні від НАТО вийде на новий рівень? Столтенберг зробив гучну заяву

Мова про обов'язкове фінансування допомоги від кожної країни НАТО

Під час розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, останній наголосив, що всі країни НАТО мають робити обов'язковий внесок на допомогу Україні. Проте, на думку міністра, нинішня модель фінансування країн Альянсу не може втілити цю ініціативу

Про це сказав на пресконференції в Брюсселі Дмитро Кулеба, передає кореспондент "Телеграфа". За його словами, ця тема дуже дискусійна, тому під час її обговорення голоси розділилися.

Кулеба зауважив, що зараз НАТО намагається зібрати 500 мільйонів доларів на рік на пакет допомоги Україні. Проте, за його словами, наразі це не вдається, і країни Альянсу матимуть 20 мільярдів збирати.

Кулеба під час пресконференції

Але міністр також наголосив, що тут питання не у недостатності фінансування чи браку коштів. На його думку, країни НАТО мають створити структуровану систему, яка визначатиме частку кожної країни в обов'язковій допомозі.

"Тоді ця ідея має право на існування і шанс на реалізацію", — каже Кулеба.

Він також додав, що з пропозицією Єнса Столтенберга не усі погодилися, є і ті, хто проти створення обов'язкового фінансування пакета допомоги Україні.

Нагадаємо, що під час пресконференції також обговорювали питання і озброєння нашої країни. За словами Кулеби, Німеччина негайно ініціює пошук усіх наявних зенітних ракетних систем Patriot та інших систем ППО для України.

Раніше "Телеграф" писав, що Столтенберг пояснив, чому Україну поки що не запросили до НАТО.