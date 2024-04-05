NYT: Украине не предложат вступить в НАТО на июльском саммите — против две важных страны

НАТО ищет "какую-то золотую середину" — нечто подобное членству, что дало бы возможность показать, что Альянс поддерживает Украину

Лидеры государств НАТО не предложат Украине вступить в Североатлантический альянс на июльском саммите в Вашингтоне. Против вступления выступают две страны. Речь идет о США и Германии.

Об этом пишет The New York Times. В издание отмечается, что должностные лица Альянса не соглашаются с тем, что приглашение Украины в НАТО не состоится на торжествах, запланированных в Вашингтоне в июле.

"У НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности втянет его в величайшую сухопутную войну в Европе с 1945 года", — говорится в публикации.

Как пишет NYT, НАТО ищет "какую-то золотую середину" — нечто вроде членства, что дало бы возможность показать, что Альянс поддерживает Украину "в долгосрочной перспективе".

Какая именно будет эта "золотая середина" — пока, по словам высокопоставленных западных дипломатов, неизвестно. Издание отмечает, что США и Германия выступают против того, чтобы предложить Украине начать переговоры о членстве. Но они планируют предоставить Украине конкретные обязательства, которые смогут выполнить.

Отметим, что саммит пройдет в июле, и NYT отмечает, что к тому времени ситуация на поле боя для Украины может ухудшиться. Особенно если Конгресс и дальше будет блокировать пакет помощи $60 млрд.

"Это может изменить весь характер дискуссии. Мы все можем думать, что саммит НАТО состоится в таких же условиях, как и сегодня, но это может быть не так. Последние два месяца не были хорошими для Украины, и в будущем нет ничего лучше", — цитирует издание слова бывшего посла США в НАТО Иво Даалдера.

Пока генсек НАТО Столтенберг выдвинул два предложения по поддержке Украины : возложить координацию помощи Киеву не на США, а на НАТО и предоставить Украине в течение 5 лет $100 млрд помощи.

Таким образом, он пытается "защитить Украину от Трампа" — гарантировать Киеву поддержку Запада в случае, если бывший президент США Дональд Трамп снова будет переизбран в ноябре.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО обсуждают вариант уступок по Киеву территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в Альянс. Однако этот сценарий не рассматривается в ходе официальных дискуссий.