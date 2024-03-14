Каховське водосховище знову наповнюється водою: названо причину (супутникові фото)

Поява води у водосховищі — цілком природне явище

До Каховського водосховища, яке практично висохло після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами, знову почала прибувати вода. Останні супутникові знімки показують, що частина раніше осушеної території колишнього водосховища наразі вкрита водою.

Причина цього – весняне танення снігів. Про це повідомив експерт Української природоохоронної групи, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І.Шмальгаузена НАН України Григорій Коломіцев.

"Тут ми чітко спостерігаємо підняття рівня води, що відповідає ситуації весняної повені на річковій заплаві", — заявив експерт.

Він додав, що за відсутності штучного регулювання рівня води зараз можна спостерігати на території колишнього Каховського водосховища ті ж процеси, які відбуваються на природних, не зарегульованих людиною заплавах річок.

Весняні повені, за його словами, тут відбувалися ще до будівництва гідроелектростанцій тисячі років тому.

Нагадаємо, вранці 6 червня 2023 року війська РФ підірвали Каховську ГЕС, затопивши населені пункти у Миколаївській та Херсонській областях.

Через місяць після підриву місцевість перетворилася на пустелю. Сама ГЕС не підлягає відновленню, у верхній частині греблі зруйновано 11 із 28 прольотів.

На початку березня 2024 року люди в мережі ділилися знімками та відеороликами того, як зараз виглядає Каховське водосховище.

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти могли прорити тунель під Каховським водосховищем.