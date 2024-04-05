"Є відчуття, що росіяни продовжуватимуть бити по енергетиці": у Міненерго розповіли, як справляються з локальними блекаутами

Герман Галущенко прокоментував ситуацію з відключеннями електроенергії та загрозами нових ударів РФ по об'єктам енергетики

Ситуація в українській енергетиці після останніх масованих ударів росіян по об'єктам генерації поступово стабілізується. А РФ змінила тактику обстрілів по одній причині, але наміри окупантів не спрацювали і цього разу.

Про це у п'ятницю, 5 квітня, під час Економічного та безпекового форуму у Києві, розказав журналістам міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє журналіст "Телеграфу".

"Ситуацію в енергетиці вдасться стабілізувати. Це залежить від того, чи будуть повторюватися атаки РФ і який вплив вони матимуть. Сьогодні станом на ранок у нас вже було не шість, а дві області з обмеженнями (аварійними відключеннями. — Авт.). Прогнозувати, як розвиватиметься ситуація далі, надзвичайно складно. Є відчуття, що росіяни будуть продовжувати бити по нам", — сказав він.

При цьому міністр енергетики уточнив, що протягом останніх двох тижнів внаслідок ударів росіян по об'єктам теплової генерації з ладу виведені 80% ТЕЦ компанії ДТЕК, а не всіх теплових станцій країни: "Це правда, але йдеться про теплову генерацію компанії ДТЕК, проте вплив від цього все одно суттєвий".

"Думаю, завданням РФ цими ударами був намір вплинути на нашу економіку. Взимку росіяни ж теж не зупинялися, атакуючи певні регіони. Вони били по заводам, по об'єктах оборонної промисловості, але потім вони обрали іншу тактику. Коли вони розуміють, що не можуть знищити підприємства, вони захотіли знищити енергетику, щоб ці підприємства не працювали", — пояснив міністр.

Водночас, як розказав Герман Галущенко, частково ситуацію в енергетиці країни вдається стабілізувати за рахунок імпорту електроенергії, і він продовжується, але експорт е/е з України наразі призупинений.

"До цих ударів, до речі, у нас був непоганий експорт електроенергії. Що стосується поточної ситуації, не треба перейматися. Ці проблеми з дефіцитом ми вже проходили… У той же час стабільно працюють маленькі електростанції, і ми будемо нарощувати взагалі обсяги виробництва у цьому сегменті. Плюс таких станцій полягає у тому, що вони децентралізовані", — сказав голова Міненерго.

Як повідомлялось, масована атака ракетами та дронами по Україні 22 березня стала найсильнішим ударом по енергетиці країни. Усього лише за один день було виведено 50% об’єктів генерації групи ДТЕК.

Також "Телеграф" писав, які наслідки матимуть російські удари по енергетичній системі України. Ексміністр енергетики Іван Плачков розповів про нюанси відновлення постраждалих об’єктів.