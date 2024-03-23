Ситуація дуже складна: ексміністр енергетики розповів, до яких наслідків призведе енергетичний терор РФ

Відновити ГЕС буде непростим завданням

Внаслідок ракетного удару 22 березня в Україні було пошкоджено низку об’єктів критичної інфраструктури. І хоча поки що немає точної оцінки завданих збитків, але в деяких областях було застосовано аварійні та планові відключення електрики для населення.

Як розповів ексміністр енергетики Іван Плачков у коментарі "Телеграфу", відновлення пошкоджених об’єктів буде простішим, ніж під час зимового терору у 2022 році, оскільки багато в чому допомагає тепла погода. Однак він наголосив, що після тих обстрілів енергосистему повністю відновлено не було.

"Відновлення електростанцій — справа дуже важка і затратна. Якщо мережі та підстанції полагодити легше, то теплові електростанції і особливо гідроелектростанції вимагатимуть чимало часу та коштів", — сказав він.

За його словами, ситуація зараз складна для всієї країни, а не лише для конкретних областей, оскільки енергосистема працює як єдине ціле та впливає на всіх. Тобто, якщо потужності не вистачатиме, то проблеми відчують усі.

Також ексміністр наголосив, що Україні навряд чи вдасться ліквідувати всі наслідки обстрілу до наступного опалювального сезону, а проблеми із постачанням відчувалися й цього сезону.

"Ми можемо імпортувати електроенергію, але це вимагатиме коштів. Враховуючи всі вихідні умови, які ми маємо зараз, слід бути готовими до того, що наступної зими ситуація з електропостачанням може бути гіршою", — додав Плачков.

При цьому він звернув увагу на те, що наші енергетики і так зробили все можливе і неможливе для подолання масштабних криз, а також варто сподіватися на допомогу європейських союзників.

Повну версію статті про те, чому окупанти вирішили атакувати нашу енергетичну систему саме зараз, і з яких причин їм вдалося завдати нам такої шкоди, читайте на засланні: Довгоочікувана несподіванка: чому енергосистему України атакували тільки зараз і якими будуть наслідки

Нагадаємо, масована ракетна атака російських окупантів на об’єкти української енергетики вранці 22 березня стала наймасштабнішою за весь опалювальний сезон 2023/24.