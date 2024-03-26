Ситуація близька до критичної: чи загрожують Україні блекаути

Ворог намагається зупинити українську енергетику

Останні ракетні удари російських окупантів мали на меті спричинити масштабний збій в роботі українській енергосистемі. Так вже було 23 листопада 2022 року, коли з енергосистеми "випали" АЕС й одразу 11 регіонів країни залишилися без світла.

Цього разу атака була зроблена з метою викликати системну аварію, щоб все зупинилося. Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

"Якщо казати про системну аварію, про блекаут, то не факт, що це станеться, але втрата потужностей означатиме дефіцит, а це значить запровадження графіків відключення. Ця ситуація близька до критичної. Якщо буде зростання споживання чи додаткові втрати в системі, то ми підійдемо впритул до необхідності запровадження обмежень", — підкреслив він.

Більше про удари по українській енергетиці та плани ворога читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу": "Блекаутів не уникнути? Чому РФ знеструмлює Україну напередодні можливого наступу".

Раніше ми повідомляли, що після удару безпілотника по енергетичній інфраструктурі в Одесі у частині міста зникло світло. Ситуація у регіоні була особливо складною після масованого обстрілу 22 березня.