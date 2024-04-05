"Есть ощущение, что россияне продолжать бить по энергетике": в Минэнерго рассказали, как справляются с локальными блекаутами

Герман Галущенко прокомментировал ситуацию с отключениями электроэнергии и угрозами новых ударов РФ по объектам энергетики

Ситуация в украинской энергетике после последних массированных ударов россиян по объектам поколения постепенно стабилизируется. А РФ изменила тактику обстрелов по одной причине, но намерения оккупантов не сработали и на этот раз.

Об этом в пятницу, 5 апреля, во время Экономического и форума безопасности в Киеве, рассказал журналистам министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает журналист "Телеграфа".

"Ситуацию в энергетике удастся стабилизировать. Это зависит от того, будут ли повторяться атаки РФ и какое влияние они будут иметь. Сегодня на утро у нас уже было не шесть, а две области с ограничениями (аварийными отключениями. — Авт.). Прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше, очень сложно. Есть ощущение, что россияне будут продолжать бить по нам", — сказал он.

При этом министр энергетики уточнил, что за последние две недели в результате ударов россиян по объектам тепловой генерации из строя выведены 80% ТЭЦ компании ДТЭК, а не всех тепловых станций страны: "Это правда, но речь идет о тепловой генерации компании ДТЭК, однако влияние от этого все равно существенный".

"Думаю, задачей РФ этими ударами было намерение повлиять на нашу экономику. Зимой россияне тоже не останавливались, атакуя определенные регионы. Они били по заводам, по объектам оборонной промышленности, но потом они выбрали другую тактику. Когда они понимают, что не могут уничтожить предприятия, они захотели уничтожить энергетику, чтобы эти предприятия не работали", – пояснил министр.

В то же время, как рассказал Герман Галущенко, частично ситуацию в энергетике страны удается стабилизировать за счет импорта электроэнергии, и он продолжается, но экспорт э/э из Украины приостановлен.

"К этим ударам, кстати, у нас был неплохой экспорт электроэнергии. Что касается текущей ситуации, не надо беспокоиться. Эти проблемы с дефицитом мы уже проходили... В то же время стабильно работают маленькие электростанции, и мы будем наращивать вообще объемы производства в этом сегменте. Плюс таких станций состоит в том, что они децентрализованы", — сказал глава Минэнерго.

Как сообщалось, массированная атака ракетами и дронами по Украине 22 марта стала самым сильным ударом по энергетике страны. Всего за один день было выведено 50% объектов генерации группы ДТЭК.

Также "Телеграф" писал, какие последствия будут иметь российские удары по энергетической системе Украины. Эксминистр энергетики Иван Плачков рассказал о нюансах возобновления пострадавших объектов.