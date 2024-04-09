Це дуже неправильно: в опозиції вказали на проблему із Зеленським

Потрібно спілкуватись та шукати компроміс

Президент України Володимир Зеленський не спілкується з парламентом. Єдина зустріч була після початку повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року.

І це має негативний вплив, адже парламент — зріз суспільства. Про це сказала "Телеграфу" народна депутатка, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Президент Зеленський – перший президент, який взагалі не спілкується з парламентом. Всі президенти парламенти не люблять, не тільки українські. Парламент – це завжди критика, дискусії. Але всі рахуються з парламентом, тому що це – зріз суспільства. А президент Зеленський один раз мав зустріч з лідерами фракцій 24 лютого 2022 року і все. І це дуже неправильно. Ми маємо спілкуватися, шукати компроміс, будувати справжню, а не фасадну єдність. Навколо ЗСУ і європейських цінностей. Тому я би сказала, що ми не критикуємо, а констатуємо", — сказала Геращенко.

Нардепка зауважила, що якби не було "Європейської солідарності", то у парламенті нікому було б говорити.

"От уявіть собі, що нема "Європейської солідарності" в парламенті. Це була б мрія Банкової і влади, бо всі ж інші мовчать. Нас народ обрав для того, щоб контролювати владу, і навіть під час війни це не змінилося. І якщо у владі є корупція, вона дозволяє собі авторитарні тенденції, то ми маємо про це казати. Це не особисті конфлікти, а світоглядні дискусії. "Європейська солідарність" як патріотична державницька сила констатує, а не критикує, ми озвучуємо проблеми і, до речі, завжди пропонуємо своє бачення їх вирішення", — зауважила вона.

Більше про те, як у Раді триває протистояння опозиції з монобільшістю, чому голова ВР "закрив" для опозиції кордони та як уламки ОПЗЖ раптом стали союзниками влади, читайте у матеріалі "Телеграфу" Банкова мріє, щоб нас не було в Раді, — Ірина Геращенко про мобілізацію, ФСБ в рясах, та симпатії Стефанчука до чоловіків

Раніше "Телеграф" писав, що після початку повномасштабного вторгнення сталося різке скорочення кількості народних депутатів. Станом на 1 квітня 2024 року в парламенті офіційно зареєстрований 401 нардеп, проте немало з них хотіли б припинити свої повноваження (лише у фракції "Слуга народу" таких 17), однак можливостей для добровільного складання мандату все менше. Багато з тих, хто хотів би залишити посаду народного депутата, мають на це особисті причини.