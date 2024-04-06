Справа тижнів? Зеленський зробив заяву щодо голосування за новий законопроєкт про мобілізацію

На порядок денний його мають винести вже через декілька днів

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на те, що найближчими тижнями законопроєкт про мобілізацію в Україні буде проголосований у Верховній Раді. У ньому містяться важливі зміни до чинного законодавства.

Про це Зеленський сказав в інтервʼю "Ми — Україна". Зауважимо, що на порядок денний законопроєкт винесуть уже у середу-четвер, 10-11 квітня.

"Зараз у парламенті, ви знаєте, розглядаються зміни до чинного законодавства про мобілізацію. Думаю, що найближчими тижнями парламент проголосує", — сказав глава держави.

Нагадаємо, що водночас сьогодні, 6 березня, його розгляд Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки не було завершено. Продовження підготовки до другого читання відбудеться у понеділок, 8 квітня, та, ймовірно, вівторок, 9 квітня. Проте це не спричинить відтермінування голосування за законопроєкт, якщо підготовка завершиться вчасно.

Ба більше, ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков розповів "Телеграфу", що з нового закону прибрали найбільш суперечливі норми щодо блокування рахунків, обмеження надання консульських послуг, проте відкритим залишилось питання щодо транспорту.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зелінський підписав закон, який передбачає зниження мінімального віку для мобілізації чоловіків. Тепер до армії призиватимуть із 25 років.