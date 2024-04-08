Зеленський поїде до ПАР: у ЗМІ назвали можливі терміни

Серед головних цілей — встановити міцніші торговельні зв’язки між країнами

Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати Південно-Африканську Республіку (ПАР) із офіційним візитом. Він нібито відбудеться у найближчі кілька місяців.

Про це повідомило видання Business Day. Там посилаються на заяву міністра міжнародних відносин та співробітництва Наледі Пандор.

За її словами, президент України висловив намір відвідати ПАР цього року. У планах Києва:

встановити міцніші торговельні зв’язки між країнами;

обговорити характер відносин, які можуть бути побудовані між країнами після закінчення війни з РФ.

Минулого року Україна мала багато активності за вектором Глобального Півдня, насамперед з Африкою. У 2023 році глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив два африканські турне. Володимир Зеленський зі свого боку провів десятки переговорів з лідерами країн континенту. Окрім того, Київ відвідала африканська делегація.

За словами спеціального представника з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха, від початку повномасштабної війни Україна працювала над мобілізацією підтримки з усього світу, в тому числі і з Африки, яка не усвідомлювала наслідків агресії країни-терориста для регіону.

"Мало хто в Африці усвідомлював свою залежність від постачання українського зерна або українських добрив. Мало хто розумів, що економіки низки країн цього континенту, насамперед Північної та Східної Африки, мали систему ділових контактів з Україною, яка через війну обвалилася", — розповів Субх.

Варто зазначити, що візит українського президента до ПАР може відбутися вперше за багато років. Нагадаємо, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба відвідав цю державу у 2023 році вперше з 1998 року.

Раніше "Телеграф" писав, що глава африканської країни назвав 10 пунктів, як завершити війну в Україні.