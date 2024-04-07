"Готуємо конкретну відповідь": Зеленський провів нараду з силовиками щодо обстрілів Харкова

Росія не припиняє свій терор

Російські окупанти продовжують атакувати Харків та східні регіони України. Проте Сили оборони України готують удар у відповідь.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він провів переговори з очільниками силових відомств.

"На зв’язку з головкомом Сирським. Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій", — зазначив глава держави.

Зеленський також повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами. За словами президента, Україна робить максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави.

"Окрема розмова з головою СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим, міністром внутрішніх справ Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України. Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти давно говорять про можливий наступ на Харків та проводять дезінформаційну кампанію із цього приводу. Однак, Україна може його захистити від сухопутного наступу росіян.