Это очень неправильно: в оппозиции указали на проблему с Зеленским

Нужно общаться и искать компромисс

Президент Украины Владимир Зеленский не общается с парламентом. Единственная встреча после начала полномасштабного вторжения — 24 февраля 2022 года.

И это оказывает негативное влияние, ведь парламент — срез общества. Об этом сказала "Телеграфу" народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Президент Зеленский – первый президент, который вообще не общается с парламентом. Все президенты парламенты не любят, не только украинские. Парламент – это всегда критика, дискуссии. Но все считаются с парламентом, потому что это срез общества. А президент Зеленский один раз имел встречу с лидерами фракций 24 февраля 2022 года и все. И это очень неправильно. Мы должны общаться, искать компромисс, строить настоящее, а не фасадное единство. Вокруг ВСУ и европейских ценностей. Поэтому я бы сказала, что мы не критикуем, а констатируем ", — сказала Геращенко.

Нардепка отметила, что если бы не было Европейской солидарности, то в парламенте некому было бы говорить.

"Вот представьте себе, что нет "Европейской солидарности" в парламенте. Это была бы мечта Банковой и власти, потому что все же другие молчат. Нас народ избрал для того, чтобы контролировать власть, и даже во время войны это не изменилось. И если у власти есть коррупция, она позволяет себе авторитарные тенденции, то мы должны об этом говорить. Это не личные конфликты, а мировоззренческие дискуссии. Европейская солидарность как патриотическая государственная сила констатирует, а не критикует, мы озвучиваем проблемы и, кстати, всегда предлагаем свое видение их решения", — отметила она.

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Ранее "Телеграф" писал, что после начала полномасштабного вторжения произошло резкое сокращение числа народных депутатов. По состоянию на 1 апреля 2024 г. в парламенте официально зарегистрирован 401 нардеп, однако немало из них хотели бы прекратить свои полномочия (только у фракции "Слуга народа" таких 17), однако возможностей для добровольного составления мандата все меньше. Многие из тех, кто хотел бы покинуть пост народного депутата, имеют на это личные причины.