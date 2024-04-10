Спроба себе не виправдала? ЗМІ дізналися деталі переговорів Кемерона та Трампа щодо допомоги Україні

Штати та Європа мають об’єднатися для захисту України від агресії РФ

У ході візиту міністра закордонних справ Великобританії Девіда Кемерона до США його спроба переконати колишнього президента Дональда Трампа дозволити Конгресу надати Україні допомогу у розмірі 60 млрд доларів, мабуть, провалилася. Він сподівався, що зустріч із Трампом дасть сигнал про зміну курсу та полегшить йому шлях до зустрічі зі спікером Конгресу США Майком Джонсоном.

Міністру, однак, не дали можливості зустрітися з Джонсоном, який міг теоретично винести на голосування законопроєкт. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що британський міністр під час спільної вечері з Трампом у Флориді закликав його визнати, що на користь Штатів, щоб російський диктатор Володимир Путін не отримав "винагороду" за захоплення територій в Україні.

Девід Кемерон наполягав на тому, що для кожного члена НАТО буде розроблено досягнення чи перевиконання цільових витрат на оборону до саміту НАТО у Вашингтоні у липні цього року.

Під час спільної конференції Кемерон та держсекретар США Ентоні Блінкен ще раз закликали Конгрес розблокувати допомогу Україні. Міністр наполягав, що він приїхав до Штатів не для того, щоб "читати лекції" чи втручатися у внутрішню американську політику. Він додав, що готовий відмовитись від "дипломатичної риторики", оскільки він дуже емоційно ставиться до того, що Штати та Європа мають об’єднатися для захисту України від агресії РФ.

"Майбутні покоління можуть озирнутися на нас і сказати, чи достатньо ми зробили, коли ця країна була захоплена диктатором, який намагався силою перекроїти кордони? Чи засвоїли ми уроки історії? І чи достатньо ми зробили?" — сказав Кемерон.

Аргументи британського міністра, як раціональні, і емоційні, мабуть, натрапили на боротьбу влади усередині Республіканської партії. Радикальні республіканці й надалі загрожують Майку Джонсону, відставкою, якщо той поставить на голосування пакет допомоги Україні.

Як заявив передвиборчий штаб Трампа, під час спільної вечері з Кемероном обговорювалися майбутні вибори в США та Великобританії, необхідність виконання країнами НАТО своїх зобов’язань щодо витрат на оборону та припинення вбивств в Україні, а також інші політичні питання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Девід Кемерон вважає, що європейські міністри мають тиснути на Майка Джонсона, щоб той скоріше поставив на голосування законопроєкт про допомогу Україні.