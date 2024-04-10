Попытка себя не оправдала? СМИ узнали детали переговоров Кэмерона и Трампа о помощи Украине

Штаты и Европа должны объединиться для защиты Украины от агрессии РФ

В ходе визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в США его попытка убедить бывшего президента Дональда Трампа позволить Конгрессу предоставить Украине помощь в размере 60 млрд долларов, видимо, провалилась. Он надеялся, что встреча с Трампом даст сигнал об изменении курса и облегчит ему путь к встрече со спикером Конгресса США Майком Джонсоном.

Министру однако не дали возможности встретиться с Джонсоном, который мог теоретически вынести на голосование законопроект. Об пишет The Guardian.

Отмечается, что британский министр в ходе совместного ужина с Трампом во Флориде призвал его признать, что в интересах Штатах, чтобы российский диктатор Владимир Путин не получил "вознаграждение" за захват территорий в Украине.

Дэвид Кэмерон настаивал на том, что для каждого члена НАТО будут разработаны достижения или перевыполнения целевых расходов на оборону до саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года.

Во время общей конференции Кэмерон и госсекретарь США Энтони Блинкен еще раз призвали Конгресс разблокировать помощь Украине. Министр настаивал, что он приехал в Штаты не для того, чтобы "читать лекции" или вмешиваться во внутреннюю американскую политику. Он добавил, что готов отказаться от "дипломатической риторики", поскольку он очень эмоционально относится к тому, что Штаты и Европа должны объединиться для защиты Украины от агрессии РФ.

"Будущие поколения могут оглянуться на нас и сказать, достаточно ли мы сделали, когда эта страна была захвачена диктатором, который пытался силой перекроить границы? Усвоили ли мы уроки истории? И достаточно ли мы сделали?", — сказал Кэмерон.

Аргументы британского министра, как рациональные, так и эмоциональные, видимо наткнулись на борьбу за власть внутри Республиканской партии. Радикальные республиканцы и дальше продолжают угрожать Майку Джонсону, отставкой, если тот поставит на голосование пакет помощи Украине.

Как заявил предвыборный штаб Трампа, в ходе совместного ужина с Кэмероном обсуждались предстоящие выборы в США и Великобритании, необходимость выполнения странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону и прекращение убийств в Украине, а также другие политические вопросы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дэвид Кэмерон считает, что европейские министры должны давить на Майка Джонсона, чтобы тот скорее поставил на голосование законопроект о помощи Украине.