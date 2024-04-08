Експерт ГО "Бюро аналізу політики" спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому затримка з передачею допомоги Україні серйозно б’є по репутації самих Штатів

Цього тижня виходить з канікул Конгрес США, який уже пів року не може ухвалити рішення про допомогу Україні. На жаль, запевнення, що після ухвалення бюджету (це сталося у лютому) Палата представників візьметься за законопроєкт про зовнішню підтримку, можуть залишитися просто запевненнями. І процес знову затягнуть. Тож не факт, що цього тижня може бути ухвалений найважливіший для нас законопроєкт, але… Це не скасовує того, що його таки ухвалять.

Якщо на голосування винесуть ухвалений ще в лютому сенатський варіант – він точно пройде. Але при цьому частина республіканців намагатимуться зняти спікера Майка Джонсона з поста.

Або Джонсон спробує протягнути якийсь свій варіант. Набагато гірший, ніж ухвалений у Сенаті. Точно з урізанням суми (швидше за все, приберуть пряме фінансування нашого бюджету, де дефіцит на цей момент близько 12 млрд доларів), а то й із виділенням її виключно у кредит. Плюс – це затягує ухвалення рішення, тому що, у разі підтримки цього варіанта Палатою представників, його має підтримати ще Сенат (що не факт).

Рано чи пізно американська допомога Україні буде. Але мова, наголошую, про варіант (кращий чи гірший для нас), а також про час (нам все це потрібно було ще вчора).

А Путін на цьому тлі посилюватиме тиск. І на Україну, намагаючись захопити якнайбільше територій. І на наших партнерів, щоб вони зменшували підтримку, "бо все одно буде, як хоче Москва".

Немає сумнівів, що вся ця метушня навколо допомоги Україні з боку американських парламентарів серйозно б’є по репутації самих Штатів. При цьому навіть серед демократів є різні погляди на російсько-українську війну, різні течії. Є "яструби", а є "голуби" — на чолі з тим же радником Байдена з нацбезпеки — Салліваном. Останні постійно закликають "не форсувати", бояться ескалації, готові домовлятися з Росією. І зрозуміло, що справа тут не лише у Саллівані, а в групі боязких політиків та бізнесменів, які за ним стоять.

З іншого боку, серед республіканців також далеко не всі трампісти. І там чимало лобістів допомоги Україні, особливо військової. Тому що саме серед Республіканської партії – безліч представників військового бізнесу. Адже з 60 млрд доларів, які запитують для України, понад 40 млрд – так чи інакше прийдуть у ВПК саме США. І крім моментів ідеологічних (підтримка демократії, протистояння автократії), тут є суто бізнесові. Тож граючи проти України, радикальна частина республіканців грає і проти частини сопартійців.