Бронь від мобілізації: хто її отримає за новим законом, список

У документі прописано перегляд заброньованих осіб

У законопроекті про мобілізацію №10449, який почала розглядати Верховна Рада, є низка умов, за яких передбачено право на бронювання працівників від мобілізації під час дії воєнного стану. Вони перераховані у фінальній редакції документ, над яким працював комітет з питань оборони.

Електронну версію законопроекту виклав у мережу народний депутат від фракції "Слуга Народу" Олександр Федієнко. Документ опубліковано на його Telegram-каналі.

Насамперед бронювання поширюватиметься на співробітників держорганів та силових структур, а також на працівників підприємств критичної інфраструктури.

Отже, законопроект передбачає таку модель бронювання працівників:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах:

державної служби категорії "А", голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів — усі військовозобов’язані;

державної служби категорії "Б", "В", в органах місцевого самоврядування — не більше 50 відсотків кількості військовозобов’язаних цих категорій у зазначених органах;

в органах державної влади, інших державних органах, Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування (за виключенням військовозобов’язаних, зазначених у пункті 1 цієї частини), а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У законі передбачено обов’язок органів державної влади, інших державних органів, які здійснюють бронювання, оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Крім того, у документі прописано перегляд заброньованих осіб.

Раніше "Телеграф" повідомив, що депутати Верховної Ради планують проголосувати за ухвалення нового закону про мобілізацію у четвер, 11 квітня.