ТЦК зможуть забирати авто в підприємств та звичайних громадян: подробиці з фінальної версії законопроєкту про мобілізацію

Є ряд умов, за яких будуть забирати авто

Законопроєкт про мобілізацію, розгляд якого вчора завершив Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки, уже сьогодні можуть розпочати розглядати народні обранці у другому читанні. У ньому є кілька важливих нюансів, які стосуються водіїв, власників ТЗ та транспорту загалом.

У фінальному висновку комітету, який оприлюднив нардеп від "Слуги народу", широко розповідається про особливості військово-транспортного обов’язку громадян, а також обмеження права керування транспортними засобами для ухилянтів. Зокрема, про норми безоплатного та примусового вилучення транспортних засобів. Отже, що пропонують нардепи, розповідаємо.

У кого забиратимуть авто і на яких засадах

Так, згідно з документом, встановлюється військово-транспортний обов’язок. Його мета — задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань у транспортних засобах, зокрема, і водними. Поширюється ця вимога на усі державні органи, включно з виконавчою владою, місцевим самоврядуванням тощо. Також це стосується організацій, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, нафтобази, порти, аеропорти тощо. І — на звичайних громадян, які є власниками транспортних засобів. При наявності у громадянина України більше одного транспортного засобу авто можуть мобілізувати.

Щодо підприємств та організацій, то норми безоплатного вилучення будуть визначатись у відсотках, за галузями економіки. Після оголошення демобілізації транспортні засоби повинні повернути протягом 30 діб.

Обсяг, тип, марку авто визначатиме Мобілізаційний план України — норми подаватимуть місцеві ТЦК та СП. Тобто якщо військкомат певної області визначить, що їхнім формуванням потрібно, умовно, 2 тисячі авто, цю кількість збиратимуть з підприємств, організацій та простих громадян.

Транспортні засоби, які призначені для військових потреб, не можна буде відправляти за межі України та навіть за межі інших областей, продавати їх чи переоформлювати.

Раніше "Телеграф" писав, що контрактникам ЗСУ можуть надати сертифікат на купівлю авто. Максимальна сума — до 150 тисяч гривень, але є нюанс.