Бронь от мобилизации: кто ее получит по новому закону, список

В документе прописан пересмотр забронированных лиц

В законопроекте о мобилизации №10449, который начала рассматривать Верховная Рада, есть ряд условий, при которых предусмотрено право на бронирование сотрудников от мобилизации во время действия военного положения. Все они перечислены в финальной редакции документа, над которым работал комитет по вопросам обороны.

Электронную версию законопроекта выложил в сеть народный депутат от фракции "Слуга Народу" Александр Федиенко. Документ опубликован на его Telegram-канале.

В первую очередь, бронирование будет распространяться на сотрудников госорганов и силовых структур, а также на работников предприятий критической инфраструктуры.

Итак, законопроект предусматривает такую модель бронирования работников:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях:

государственной службы категории "А", председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов — все военнообязанные;

государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления — не более 50% количества военнообязанных этих категорий в указанных органах;

в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (за исключением военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части), а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

В законе предусмотрена обязанность органов государственной власти, других государственных органов, осуществляющих бронирование, оформить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Кроме того, в документе прописан пересмотр забронированных лиц.

Ранее "Телеграф" сообщил, что депутаты Верховной Рады планируют проголосовать за принятие нового закона о мобилизации в четверг, 11 апреля.