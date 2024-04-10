Законопроєкт про посилення мобілізації: хто матиме право на відстрочку

Низка категорій має підстави для звільнення від служби

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, вже 10 квітня може розпочатися його розгляд у Верховній Раді у другому читанні. У документі, зокрема, прописано, хто матиме відстрочку від мобілізації у разі затвердження законопроєкту.

Висновки Комітету опублікував нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Відстрочку матимуть ті, чиї родичі (дружина, син, дочка, батько, мати, рідні брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час АТО або у ході відображення повномасштабної агресії РФ.

Також відстрочка надаватиметься інвалідам усіх груп та тим, хто має серйозні проблеми зі здоров’ям. Відстрочка їм даватиметься терміном від 6 до 12 місяців, потім знову потрібно пройти ВЛК.

Відстрочку за сімейними обставинами також отримають:

ті, хто має 3 і більше неповнолітніх дітей з умовою, що вони не мають боргів за аліментами, що перевищують 3-місячний обсяг;

батьки та матері-одиначки, чий чоловік загинув, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або перебуває у в’язниці;

батько чи мати неповнолітньої дитини, чий чоловік (дружина) вже проходить службу;

батьки неповнолітніх дітей-інвалідів, а також дітей із низкою тяжких захворювань;

усиновлювачі дітей-інвалідів — якщо діти на момент усиновлення були визнані сиротами або позбавленими батьківського піклування.

Чоловіку інваліда третьої групи відстрочка надаватиметься лише у випадку, якщо інвалідність встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівки, кисті, стопи, одного з парних органів, психічного розладу при онкології, церебрального паралічу чи інших паралітичних синдромів.

Відстрочка для тих, хто має на утриманні батьків-інвалідів 1 та 2 груп ускладниться. Якщо із подружжя-опікунів один невійськовообов’язаний, то другого можуть мобілізувати. Онук людей з інвалідністю 1 та 2 груп матиме право на відстрочку лише якщо у них немає ближчих родичів.

Від служби буде звільнено студентів денної або дуальної форми навчання. Також утримається відстрочка для аспірантів.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк пояснив, як відбуватиметься розгляд законопроєкту про мобілізацію до ВР. Він наголосив, що кожна правка може бути врахована або відхилена, а остаточна версія документа з’явиться лише після розгляду парламентом та голосування загалом.