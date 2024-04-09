Помічники нардепів зможуть отримати "броню" від мобілізації: деталі нового законопроекту

Забронювати зможуть не всих

В Україні готують до голосування новий законопроєкт про мобілізацію. У ньому передбачено, що народним депутатам дозволять забронювати від мобілізації двох помічників.

Про це йдеться у тексті укладання Комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради. Він був оприлюднений нардепом Олексієм Гончаренком у його telegram-каналі.

"Під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з метою забезпечення належного виконання повноважень народних депутатів України може бути заброньовано не більше, ніж два помічники-консультанти відповідного народного депутата України", — йдеться в документі.

Як повідомлялося раніше, 9 квітня профільний комітет Ради підготував остаточний текст законопроєкту про мобілізацію. Швидше за все, у такому вигляді він піде на друге читання.

Нардеп Гончаренко після цього перерахував ключові зміни, які їм передбачені.