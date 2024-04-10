Серійне виробництво та нові зразки: Зеленський провів нараду щодо ракетної програми України

У нашої "оборонки" є потрібні результати

Президент Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умєровим, Мінстратегпромом та керівниками відповідних підприємств. Обговорювали питання щодо української ракетної програми.

Відповідний допис з'явився в офіційному Telegram-каналі очільника держави. Очільник держави підкреслив, що є потрібні результати.

"Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне – щоб тепер армія реалізувала ці результати. Проговорив сьогодні й поточну ситуацію на передовій із Головкомом. Була також доповідь керівника ГУР", — підкреслив Зеленський.

Президент також зауважив, що Україна збільшує свої можливості, далекобійність та спроможності знищувати окупантів.

"Але потребуємо принаймні не меншої внутрішньої сили, внутрішнього розуміння, що війну на своїх умовах закінчують лише сильні. Слабкі – тільки на чужих. Україна повинна бути сильною. Все для цього зробимо", — зазначив насамкінець Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна збільшила обсяги виробництва САУ "Богдана". Вже більше, ніж казав Зеленський, пишуть ЗМІ.