Вже більше, ніж казав Зеленський: Україна збільшила обсяги виробництва САУ "Богдана" - ЗМІ

"Богдана" вражає ефективністю на фронті

Україна збільшила потужності виробництва самохідних артилерійських установок "Богдана". Якщо у грудні минулого року, за словами президента України Володимира Зеленського, кількість вироблених САУ складала шість одиниць, то зараз це вже — вісім.

Про це пише The New York Times. За даними видання, таке зростання виробничих потужностей сигналізує про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в Україні.

На початку російського повномасштабного вторгнення в Україну на озброєнні ЗСУ була лише одна "Богдана". Проте ця єдина зброя, створена в Україні у 2018 році та здатна стріляти снарядами калібру НАТО, виявилася напрочуд ефективною. Її поставили на виробництво, яке поступово збільшує потужності.

І це відбувається у той ключовий момент, коли російська військова машина вже вчетверо збільшує виробництво зброї в цілодобових операціях. Також видання зазначає, що українські військові інженери вже продемонстрували дивовижну майстерність у комплектуванні старих систем озброєння сучаснішою вогневою міццю. Згідно з документами українського уряду, з якими ознайомилася The New York Times, лише за останній рік українські оборонні підприємства побудували втричі більше бронетехніки, ніж вони виготовляли до війни, і в чотири рази збільшили виробництво протитанкових ракет.

Відповідно до аналізу військового бюджету України до 2030 року, проведеного оборонною розвідувальною компанією Janes, очікується, що цього року фінансування досліджень і розробок зросте у вісім разів — до 1,3 мільярда доларів із 162 мільйонів доларів. Військові закупівлі підскочили до прогнозованого 20-річного максимуму майже в 10 мільярдів доларів у 2023 році порівняно з довоєнним рівнем.

Раніше "Телеграф" писав, що артилерійська система української розробки 2С22 "Богдана" не тільки ефективно працює по ворогам, але ще й здатна витримати пряме влучення, зберігши життя екіпажу. Фото і відео з установки після прильоту зробили самі бійці, і вони були опубліковані на каналі "Оперативний ЗСУ".