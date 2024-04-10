Серийное производство и новые образцы: Зеленский провел совещание по ракетной программе Украины

У нашей "оборонки" есть нужные результаты

Президент Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим Александром Сырским, министром обороны Рустемом Умеровым, Минстратегпромом и руководителями соответствующих предприятий. Обсуждали вопросы относительно украинской ракетной программы.

Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале главы государства. Глава государства подчеркнул, что есть нужные результаты.

"Серийное производство, новые образцы ракет. Детали не публичны, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты. И главное – чтобы теперь армия реализовала эти результаты. Проговорил сегодня и текущую ситуацию на передовой с Главкомом. Был также доклад руководителя ГУР", — подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что Украина увеличивает свои возможности, дальнобойность и потенциал уничтожать оккупантов.

"Но нуждаемся, по крайней мере, не в меньшей внутренней силе, во внутреннем понимании, что войну на своих условиях заканчивают только сильные. Слабые — только на чужих. Украина должна быть сильной. Все для этого сделаем", — заключил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украина увеличила объем производства САУ "Богдана". Уже больше, чем говорил Зеленский, пишут СМИ.