Пожежі виникли в Оболонському, Голосіївському і Подільському районах

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У ніч на 20 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Про ракетну загрозу та атаку повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Унаслідок обстрілу в кількох районах столиці зафіксували влучання та пожежі. Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено: У Києві семеро постраждалих медики госпіталізували до столичних лікарень. Іншим пораненим допомогу надають на місці.

Наразі відомо про трьох загиблих. За попередньою інформацією, це працівники "Київводоканалу". Про це повідомив Віталій Кличко.

Також є постраждалі. Попередньо, їх близько 15. Медики працюють на місці та надають допомогу.

За даними КМДА, через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух тролейбусів у частині Печерського, Солом'янського та Голосіївського районів.

Також змінено рух автобусів №110, №111 та №112 — через перекриття руху на Подільському мостовому переході в напрямку лівого берега. Рух автобусів організовано Північним мостом.

Через перекриття руху транспорту на вул. Новокостянтинівській автобус №72 курсує вул. Кирилівською.

За словами Віталія Кличка, внаслідок балістичної атаки на Київ пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Наразі рух ним з правого на лівий берег закритий.

Також зафіксовано пошкодження на Дарницькому мосту. Внаслідок влучань постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Фахівці зможуть оцінити стан мостових споруд та визначити ступінь пошкоджень після завершення повітряної тривоги.

Крім того, було влучання в Південний міст. Рух на ньому наразі залишається обмеженим. Дозволено проїзд лише з лівого на правий берег для автомобілів масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн.

Через ускладнений рух між лівим та правим берегами столиці міська влада закликає мешканців без нагальної потреби не виїжджати приватним транспортом. Також установам і підприємствам, де є така можливість, рекомендують запровадити дистанційний графік роботи співробітників.

Також внаслідок влучань пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.

Ракетна атака на Київ триває. Усі міські служби працюють над ліквідацією її наслідків.

За повідомленням Віталія Кличка, в Оболонському районі столиці внаслідок влучання уламка ракети загорілася триповерхова будівля.

У Голосіївському районі зафіксували влучання на території інфраструктурного об'єкта. Попередньо, там виникла пожежа в офісній будівлі.

Також, за словами мера, у Подільському районі Києва загорілася будівля в нежитловій забудові.

Крім того, влучання зафіксували на відкритій території біля одного з мостів.

На місця подій направили екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найстаріший дім Києва потрапив під удар росіян.