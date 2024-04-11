Рада ухвалила закон про мобілізацію: що зміниться для військовозобов’язаних, головне з тексту документа

Нові правила почнуть діяти через місяць після підписання документа президентом

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада проголосувала за ухвалення в цілому законопроекту про мобілізацію №10449. Рішення підтримали 283 народні депутати.

Тепер мобілізація в країні проходитиме за новими правилами. "Телеграф" перерахував основні положення щойно прийнятого закону.

Нові правила почнуть діяти через місяць після підписання документа президентом Володимиром Зеленським.

Мобілізація у новому законі пропонується з 25 до 60 років. Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки або служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Замість строкової вводиться базова військова служба строком на п'ять місяців у мирний час та три місяці у військовий. А з 2025 року у вишах запроваджується базова військова підготовка. Від її проходження звільняються деякі категорії громадян.

Усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);

– шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності); у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або офіційний номер телефону, зазначених на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через е-кабінет.

Крім того, стати на військовий облік протягом 60 днів зобов’яжуть громадян чоловічої статі, які мають спеціальні звання та проходять службу (або звільнених з неї на пенсію) у Нацполіції, ДБР, Службі судової охорони, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально- виконавчій службі, НАБУ, органах прокуратури, ДПС та ГТС.

Наразі оформлення внутрішнього чи закордонного паспорта громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватимуть за наявності у зазначених осіб військово-облікових документів.

Щодо бронювання, то на нього з числа держслужбовців категорії "Б", "В" або службовців органів місцевого самоврядування зможуть претендувати не більше 50% військовозобов’язаних у відповідних органах. Зате серед заброньованих з’являться кінцеві бенефіціарні власники підприємств, визнаних критично важливими для економіки, навіть якщо такі власники не є працівниками.

З дня набрання чинності документом всі визнані обмежено придатними повинні повторно пройти ВЛК. Ті, хто маэ ІІ-ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), повинні пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.

Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані у ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.

Тепер під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію. Громадянам необхідно завжди мати при собі військово-обліковий документ та надавати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

Крім того, вводиться обмеження права керування авто для ухилянтів.

Згідно з новим законом, ТЦК отримає дані від МВС про автомобілі у власності українців та компаній для їхньої мобілізації. Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначить місцева адміністрація. Забирати зможуть транспортні засоби, якщо в людини їх більше одного. Військово-транспортний обов’язок поширюватиметься також на водні засоби, трактори та іншу сільськогосподарську техніку.

З моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, призначені для доукомплектування ЗСУ, будуть перебувати на військовому обліку у ТЦК, і їх заборонено вивозити з країни, а також передавати на них права, використовувати як заставу тощо. Повернути їх мають через місяць після оголошення демобілізації.

Як саме відбуватиметься процес відчуження та порядок компенсації збитків, визначить Кабмін.

Крім того, закон передбачає можливість проходження військової служби на заклик засуджених осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. В армію не візьмуть тих, хто засуджений за скоєння злочинів проти засад національної безпеки України.

Служити можуть ув'язнені, які засуджені за не тяжкі злочини. Засуджених за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, та за злочини проти основ національної безпеки не буде мобілізовано.

Закон також передбачає демобілізацію у зв'язку зі звільненням із полону (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу). Крім того, запроваджуються нові підстави для звільнення зі служби. Наразі люди з інвалідністю зможуть звільнитися зі служби.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна відмовитися від мобілізації за релігійними переконаннями.