ТЦК надсилатимуть чоловікам повістки, які неможливо проігнорувати: яке покарання у новому законопроєкті

Законопроєкт пропонує низку вимог для військовозобов’язаних під час мобілізації

Згідно з новим законом по мобілізації, який Рада має проголосувати 11 квітня, українським військовозобов’язаним із ТЦК можуть приходити повістки з вимогами. Вони будуть вважатися врученими, навіть якщо одержувач фізично не отримував його.

Про це розповідає Судово-юридична газета та адвокат Тетяна Денисенко. Як пояснює юрист, новий законопроєкт пропонує низку вимог для військовозобов’язаних під час мобілізації. Серед них:

для військовозобов’язаних та резервістів, приписаних до частин чи підрозділів — з’явитися на збірні пункти ТЦК у строки, зазначені у повістках чи мобілізаційних розпорядженнях;

для військовозобов’язаних чи резервістів СБУ, Служби зовнішньої розвідки чи інших спецслужб — з’явитися за викликом керівників;

для решти військовозобов’язаних — протягом 60 днів з початку мобілізації уточнити свої облікові дані через ЦНАПи, електронний кабінет призовника/військовозобов’язаного/резервіста або в ТЦК та СП за місцем знаходження.

Отже, стверджує вона, якщо військовозобов’язаний порушує ці вимоги, ТЦК може звернутися до Нацполіції з вимогою про адміністративне затримання та доставку його до центру комплектування примусово. Якщо цього не вдалося зробити протягом 15 днів після відповідного звернення ТЦК, то ще протягом 5 днів такому громадянину надішлють формальну вимогу щодо виконання згаданих вище обов’язків.

Як пише Судово-юридична газета, навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою і фізично не отримав вимогу ТЦК, вона вважатиметься врученою, і ТЦК зможе ініціювати обмеження щодо ухилянта.

Днем вручення вимоги є:

1) день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв’язку;

2) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу або відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання або перебування особи, повідомленої цією особою ТЦК;

3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу або відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місце проживання або перебування особи, зареєстровані в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси.

"День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання або перебування особи, зареєстрованих в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, вважатиметься днем вручення вимоги ТЦК", — йдеться у матеріалі.

Після цього можна буде ставити питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.

Нагадаємо, що про обмеження для ухилянтів, нові обов’язки і не тільки, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.