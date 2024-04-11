Рада приняла закон о мобилизации: что изменится для военнообязанных, главное из текста документа

Новые правила начнут действовать спустя месяц после подписания документа президентом

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроект о мобилизации №10449. Решение поддержали 283 народных депутата.

Теперь мобилизация в стране будет проходить по новым правилам. "Телеграф" перечислил основные положения только что принятого закона.

Новые правила начнут действовать спустя месяц после подписания документа президентом Владимиром Зеленским.

Мобилизация в новом законе предлагается с 25 до 60 лет. Граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Вместо срочной вводится базовая военная служба сроком на пять месяцев в мирное время и три месяца в военное. А с 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка. От ее прохождения освобождаются некоторые категории граждан.

Все граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные:

в случае пребывания на территории Украины – путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, либо в ЦНАП, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии);

– путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, либо в ЦНАП, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии); в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту пребывания на военном учете или через е-кабинет.

Кроме того, стать на военный учет в течение 60 дней обяжут граждан мужского пола, имеющих специальные звания (классные чины) и проходящих службу (или уволенных с нее на пенсию) в Нацполиции, ГБР, Службе судебной охраны, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе, НАБУ, органах прокуратуры, ГНС и ГТС.

Теперь оформление внутреннего или загранпаспорта гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будут осуществлять при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Что касается бронирования, то на него из числа госслужащих категории "Б", "В" или служащих органов местного самоуправления смогут претендовать не более 50% военнообязанных в соответствующих органах. Зато в числе забронированных появятся конечные бенифициарные собственники предприятий, признанных критически важными для экономики, даже если такие собственники не являются работниками.

Со дня вступления в силу документа, все признанные ограниченно пригодными должны повторно прийти ВЛК. Те, кто получил II — III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе;

Что касается консульских услуг за границей, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет;

Теперь в ходе проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет осуществлять фото- и видеофиксацию. Гражданам необходимо всегда иметь при себе военно-учетный документ и предоставлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ.

Кроме того, вводится ограничение права вождения авто для уклонистов.

Согласно новому закону, ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности украинцев и компаний для их мобилизации. Сколько автомобилей мобилизуют в каждой области, определит местная администрация. Забирать смогут могут транспортные средства, если у человека их больше одного. Военно-транспортная обязанность будет распространяться также на водные средства, трактора и другую сельскохозяйственную технику.

С момента объявления общей мобилизации транспортные средства, предназначенные для доукомплектования ВСУ, будут состоять на военном учете в ТЦК, и их запрещено вывозить из страны, а также передавать на них права, использовать как залог и т.п. Вернуть их должны через месяц после объявления демобилизации.

Как именно будет происходить процесс отчуждения и порядок компенсации ущерба, определит Кабмин.

Кроме того, закон предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву осужденных лиц, освобожденных от отбывания наказания с испытанием. В армию не возьмут тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Служить смогут заключенные по нетяжким статьям. Осужденные за умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности не будут мобилизованы.

Закон также предусматривает демобилизацию в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу). Кроме того, вводятся новые основания для увольнения со службы. Теперь люди с инвалидностью смогут уволиться со службы.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям.