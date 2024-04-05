Чи можна відмовитися від мобілізації за релігійними переконаннями: що каже закон

Згідно з українським законодавством, українцям може бути надано альтернативний варіант проходження служби

В Україні триває загальна мобілізація. Призвати на службу можуть військовозобов’язаних чоловіки від 18 до 60 років.

У той же час є деякі види відстрочки. Згідно з українським законодавством, українець може відмовитися від мобілізації за релігійними переконаннями. Чи це можливо насправді, пише "РБК-Україна".

Як зазначає видання, у статті 35 Конституції України сказано, що кожен громадянин має право на свободу світогляду та віросповідання. Якщо заклик на службу суперечить релігійним переконанням, тоді її повинні замінити альтернативною.

Закон України "Про військовий обов’язок та військову службу" встановлює такі види військової служби:

· строкова військова служба,

· військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період,

· військова служба за контрактом осіб рядового складу,

· військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки,

· військова служба за контрактом осіб офіцерського складу,

· військова служба за закликом осіб офіцерського складу,

· військова служба за закликом осіб із числа резервістів у особливий період.

Зазначений Закон встановлює, що строкова військова служба та військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період — це два самостійні види військової служби та Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу" альтернативна служба вводиться замість проходження термінової військової служби.

Водночас у статті наголошується, що заміну військової служби на заклик на альтернативну під час мобілізації в умовах військового стану Законом не встановлено.

В результаті виходить так, що отримати відстрочку від призову у воєнний час фактично неможливо. Українець може подати заяву на заміну військової служби на альтернативну. При цьому воно не гарантуватиме, що заміна дійсно буде такою.

Раніше "Телеграф" писав, що у мобілізації буде три важливі зміни. Президент підписав законопроект, яким мінімальний вік для мобілізації зменшується із 27 до 25 років. Крім того, в країні з’явиться електронний кабінет військовозобов’язаного, а також "обмежено придатних" військовозобов’язаних більше не буде.