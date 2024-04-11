Обмежено придатні та люди з інвалідністю: що для них змінює новий закон про мобілізацію

Закон набуде чинності через місяць після підписання документа президентом

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада проголосувала за ухвалення законопроєкту про мобілізацію №10449. У ньому зазначається, що особи з інвалідністю всіх трьох груп будуть звільнені від військової служби.

"Телеграф" розповість про основні зміни у питанні інвалідності. Особи з інвалідністю II та III груп (крім військовослужбовців) мають проходити переогляд. Згідно з законопроєктом №10449 це стосується тих, кому установили відповідний статус після 24 лютого 2022 року.

Зазначається, що чоловіки віком від 25 до 55 років, окрім тих, кому вперше встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, мають пройти обов'язкову перекомісію.

Це стосується й обмежено придатних. Вони мають пройти перевірку після, якої їх визнають або придатними, або непридатними.

Згідно з законом мобілізувати не будуть:

тих, хто має дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

тих, хто має дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, установленої внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей). Важливо, що в першому читанні згадки про таких дружин чи чоловіків з інвалідністю III групи не було.

тих, хто має одного зі своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та, відповідно до закону, зобов'язаний утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю;

членів сім’ї другого ступеня споріднення осіб з інвалідністю I або ІІ групи, зайнятих постійним доглядом за нею (не більше одного і якщо відсутні члени сім’ї першого ступеня споріднення або не можуть доглядати, бо самі потребують догляду).

Заважимо, що закон набуде чинності через місяць після підписання документа президентом Володимиром Зеленським.

Раніше "Телеграф" писав, що військові говорять про відсутність демобілізації та поповнення.