Ограничены пригодные и люди с инвалидностью: что для них изменяет новый закон о мобилизации

Закон вступит в силу через месяц после подписания документа президентом

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта о мобилизации №10449. В нем говорится, что лица с инвалидностью всех трех групп будут освобождены от военной службы.

"Телеграф" расскажет об основных изменениях в вопросе инвалидности. Лица с инвалидностью II и III групп (кроме военнослужащих) должны проходить переосмотр. Согласно законопроекту №10449, это касается тех, кому установили соответствующий статус после 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, кроме тех, кому впервые установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, должны пройти обязательную перекомиссию.

Это касается и ограниченно пригодных. Они должны пройти проверку, после чего они будут признаны либо пригодными, либо непригодными.

Согласно с новым законом мобилизовать не будут:

тех, кто имеет жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

тех, кто имеет жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей). Важно, что в первом чтении упоминания о таких женах или мужчинах с инвалидностью III группы не было.

тех, кто имеет одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и, согласно закону, обязательств должен содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;

членов семьи второй степени родства лиц с инвалидностью I или II группы, занятых постоянным уходом за ней (не более одного и если отсутствуют члены семьи первой степени родства или не могут ухаживать, потому что сами нуждаются в уходе).

Отметим, что закон вступит в силу через месяц после подписания документа президентом Владимиром Зеленским.

Ранее "Телеграф" писал, что военные говорят об отсутствии демобилизации и пополнения.