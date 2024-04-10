"Нас не вважають людьми": що військові говорять про відсутність демобілізації та поповнення

Українські військові потребують того, щоб їх змінили на фронті

Із нового закону про мобілізацію виключили пункти про демобілізацію військовослужбовців. Самих українських захисників це рішення дуже засмутило.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів 25-річний піхотинець Тарас. Він був упевнений, що пункт про демобілізацію буде виключено.

"Це було очевидно. Однак, на мою думку, це несправедливо. Як би грубо не звучало, але нас не вважають за людей, ми просто бойова одиниця. І у нас немає вибору, треба тримати оборону, ворог не зупиняється! Чому його виключили? Ви самі розумієте, тому що поповнення немає, охочих віддавати своє життя немає. Якби ми могли якось цьому допомогти, так би не було, але маємо стояти на лінії фронту. Тому все в руках народу, який зараз удома, не треба мовчати", — сказав молодий боєць.

Нагадаємо, що пункти про демобілізацію із нового законопроєкту про мобілізацію було вилучено з ініціативи головкому ЗСУ Олександра Сирського. Це питання пообіцяли винести в окремий документ та розглянути пізніше індивідуально. Але щоб розробити та винести цей законопроєкт на голосування може знадобитися понад пів року.

Проте політолог Володимир Фесенко вважає, що зараз Україна не може дозволити собі демобілізацію. Він зазначив, що росіяни готуються до нового наступу, і Силам оборони України потрібно якнайбільше людей.

Докладніше про те, що військові думають він про новий законопроєкт читайте в нашому матеріалі: "Законопроєкт про мобілізацію: на передовий суцільне розчарування".

Також "Телеграф" розповідав про те, що раніше у Генштабі назвали кількість військових, яких демобілізують у 2024 році. Процедура звільнення в запас має розпочатися у квітні.