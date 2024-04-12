Командувач ОК "Південь" Ковальчук офіціально йде з посади: розповів, що робитиме далі

Він залишається в армійській родині. А також надалі виховуватиме молодих офіцерів

У п'ятницю, 12 квітня, Командувач військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив про відставку з посади. Він перейде у сферу навчання військовослужбовців.

Звернення Ковальчука оприлюднили на сторінці ОК "Південь". Командувач подякував військовослужбовцям за два з половиною роки служби.

"Ми разом звільнили від окупанта частину Одещини – острів Зміїний – і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра. Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи та втопляючи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних Сил", — уточнив Ковальчук.

За його словами, він залишається в армійській родині. А також надалі виховуватиме молодих офіцерів.

"Із впевненістю в нас і в наших з вами силах залишаюсь в єдиній армійській родині, і в вихованні молодих офіцерів впроваджуватиму ті самі принципи й вимоги, що завжди мав і маю до себе й тих, кого веду за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага і розсудливість, – з цього зростає справжній командир, який здатний бути взірцем для наслідування і виховувати власним прикладом свій бойовий колектив", — підсумував своє звернення.

В мережі відреагували на відставку Ковальчука. Люди подякували йому за службу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" вже писав, що звільнено двох українських топ-командувачів. Мовилось про Командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука та командувача ОК "Захід" Сергія Литвинова. На їхнє місце вже призначено нових керівників. В ОК "Південь" призначено генерала Геннадія Шаповалова, колишнього командувача 59-ї бригади. Командувачем ОК "Захід" став бригадний генерал Шведюк Володимир. До цього він служив у силах ТРО.