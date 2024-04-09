Кадрові перестановки у Силах оборони: що відомо про нових командувачів ОК "Південь" та ОК "Захід"

Вони обидва у званні бригадних генералів

Командувач оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук та командувач оперативного командування "Захід" Сергій Литвинов звільнені зі своїх посад. За попередньою інформацією, новим командувачем ОК "Південь" призначено бригадного генерала Геннадія Шаповалова, колишнього командувача 59-ї бригади. Командувачем ОК "Захід" став бригадний генерал Володимир Шведюк.

"Телеграф" розповідає про нових командувачів. До речі, генерал Андрій Ковальчук тепер очолить Військову Академію.

Геннадій Шаповалов

Закінчив "Острозьку академію" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії". Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських сухопутних військ. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала. З жовтня 2019 до 2021 року був комбригом окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Володимир Шведюк

Народився 23 червня 1969 року у Вінницькій області, у сім’ї військовослужбовця. Закінчив Національну академію оборони України, брав участь у АТО на сході України. У 2018 році його призначили на посаду командира 59-го ОМПБр. До березня 2022 року був заступником командувача сил ТРО, а з березня 2022 року став начальником штабу угруповання Об’єднаних сил. З 2016 року обіймав посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату оперативного командування "Захід" ЗСУ.

Як повідомляв "Телеграф", у березні новим спікером Повітряних сил ЗСУ став майор Ілля Євлаш. Він обійняв цю посаду замість Юрія Ігната, який пішов у відставку.