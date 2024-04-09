Двох топкомандувачів у Силах оборони замінили – нардеп повідомив деталі

Офіційних документів на сайті Президента України наразі немає

Кадрові перестановки в українській армії продовжуються. Керівництво країни провело чергову заміну у Силах оборони України. Звільнено двох українських топ-командувачів. На їхнє місце вже призначено нових керівників.

Про це написав нардеп Олексій Гончаренко. Посаду з цього приводу з’явився на його Телеграм-каналі.

"Командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука та командувача ОК "Захід" Сергія Литвинова звільнили", — написав нардеп.

Він додав, що це не останні зміни.

Гончаренко також повідомив, що новим командувачем ОК "Південь" призначено полковника Шаповала, колишнього командувача 59-ї бригади. Командувачем ОК "Захід" став бригадний генерал Шведюк Володимир. До цього він служив у силах ТРО.

Офіційних документів на сайті Президента України наразі немає.

Згодом нардеп уточнив, що Герой України генерал Андрій Ковальчук тепер очолить Військову Академію.

Нагадаємо, що в середині березня наказом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського начальником служби зв’язків із громадськістю командування Повітряних сил призначено майора Іллю Євлаша. Саме він замінив на посади відомого українцям спіку ЗС Юрія Ігната, який коментував роботу Повітряних сил України з початку великої війни.

Раніше "Телеграф" показав, як виглядає обраниця нового спікера Повітряних сил Іллі Євлаша.