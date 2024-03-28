Звільнення Данілова з РНБО: у Зеленського озвучили причину

За словами радника голови ОП, новий етап війни робить свої виклики

Звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони було звичайною кадровою ротацією. Президент регулярно підсилює команду.

Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, кожний новий етап війни потребує динамізації процесів.

"Президент говорить про це достатньо багато, що він буде підсилювати команду, змінювати команду. Тому що ми все ж таки знаходимося на відповідних етапах війни. Відповідно, кожний етап потребує динамізації процесів. Тому що люди, це безвідносно до пана Данілова, безумовно, але люди втомлюються з точки зору того, що ми постійно в рутинному процесі війни як такому", — наголосив він.

Він зазначив, що така робота вимагає від людей певної психологічної готовности далі працювати в жорсткому ритмі та пропонувати відповідні ініціативи. Подоляк також вчергове підкреслив, що це не стосується Данілова.

"Ми бачимо класичну ротацію. Замість Олексія Мячеславович секретарем РНБО стає пан Литвиненко. Ця людина аналітично відома в широких чи вузьких колах", — підкреслив радник голови ОП.

Крім того, він прокоментував слова Данілова, який свого часу заявив, що взагалі не знає, хто такий Михайло Подоляк. Радник голови ОП зазначив, що не бачить зв'язку між відставкою Данілова та його прямолінійністю у деякий його висловах.

"Навпаки, мені подобається, коли люди прямолінійно щось говорять. Головне, щоб це завжди було вмотивовано логікою", — зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив із посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова. На цю посаду глава держави призначив Олександра Литвиненка, який раніше обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки України.