Зама Єрмака перевели з ОП працювати у Кулеби: вже відомо, хто замість нього буде

Офіційних документів наразі не оприлюднено

Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Раніше він обіймав посаду в ОП.

Про це виданню "РБК-Україна" повідомило джерело у владі. Також підтверджують джерела "УП"

Що відомо про Андрія Сибігу

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року у місті Зборів Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальностями "Правознавство" та "Міжнародні відносини". Одружений, виховує трьох дітей.

Кар'єра:

У 1997-1998 роках — аташе, третій, згодом другий секретар Міністерства закордонних справ України.

У 1998-2002 роках обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі.

У 2002-2003 роках — перший секретар Міністерства закордонних справ України.

Протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (згодом — департаменті) M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту.

З 2008 по 2012 рік — радник-посланник посольства України у Польщі.

З 2012 по 2016 рік — директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

З 2016 по 2021 рік був послом України у Туреччині. Має відповідний дипломатичний ранг з 2017 року.

З травня 2021 року був призначений заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Займався в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

За інформацією видання "УП", на його місце в ОПУ мають поставити Миколу Точицького. Він обіймав посаду заступника Кулеби. Офіційних документів наразі не оприлюднено.

Що відомо про Миколу Точицького

Микола Точицький народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (філолог, перекладач французької та англійської мов), а також Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (юрист-міжнародник) та Женевський центр політики безпеки. Одружений, має двох синів.

Кар'єра:

У 1993-1995 роках — аташе, третій секретар Управління контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України;

У 1995-1998 роках — третій, другий секретар посольства України в Королівстві Бельгія;

У 1998-1999 роках — перший секретар Управління контролю на озброєнням та НТС МЗС України;

У 1999-2001 роках — перший секретар, радник Департаменту з питань політики та безпеки МЗС України;

У 2001-2003 роках — радник Постійного Представництва України при Раді Європи;

У 2003-2004 роках — перший заступник директора, директор Кабінету Міністра закордонних справ України;

З 2004 по 2005 рік — начальник Управління консульської служби МЗС України;

З 2005 по 2008 рік — генеральний консул України в Сан-Франциско;

З 2008 по 2010 рік — перший заступник керівника, керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату президента України;

З 2010 по 2016 рік — постійний представник України при Раді Європи;

З 2016 по 2021 рік — посол України в Бельгії, представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом;

З 2017 по 2021 рік — посол України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом;

29 вересня 2021 року був призначений заступником міністра закордонних справ України

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський продовжує звільняти помічників та радників з Офісу президента. Лише 30 березня посади втратили щонайменше шість осіб.

При цьому глава держави зазначив, що ці "чистки" проводяться з метою зробити Офіс президента більш функціональним. Крім того, він наголосив, що на цьому перестановки не закінчаться.